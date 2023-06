“Está ahí como resigo”: Vesta Lugg reveló que se hizo mamografía preventiva tras caso de Aylén Milla

Hace solo unas semanas, Aylén Milla dio a conocer que padece cáncer de mama, generando diversas reacciones de apoyo en el mundo del espectáculo.

Una de las famosas que se pronunció en cuanto a lo ocurrido fue Vesta Lugg, quien realizó una potente publicación de Instagram.

¿Qué hizo Vesta Lugg?

“Hoy fui a hacerme una ecomamaria preventiva. Tengo 28 y mi doctora me dijo que mamografías son recomendadas a partir de los 30. La historia de Aylén Milla me conmovió y sin sentir ningún bulto ni dolor, vine a hacerme una acción preventiva”, reveló en sus stories.

En respuesta, la modelo argentina la reposteó y escribió un asertivo mensaje: “Ecomamaria preventiva, eso es. porque el cáncer no duele (mayoritariamente) y es silencioso”.

En otro posteo, la cantante nacional ahondó más en el tema y explicó que “Aylén Milla me conmovió y me concientizó a la realidad de que esto no es algo ajeno a ninguna mujer y tampoco es algo de mujeres mayores, sino que realmente es algo que está ahí como riesgo para todas”.

“Así es, no es algo ajeno a ninguna. Yo era muy sana y no tengo antecedentes genéticos. Lo generé sola el cáncer. Con 32 años”, replicó la trasandina.

Te puede interesar: