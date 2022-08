“Me dejó marcado”: Víctor “Zafrada” Díaz reveló que le teme a los aviones tras accidente de Felipe Camiroaga

Una particular confesión hizo Víctor “Zafrada” Díaz en el capítulo de este lunes de El Discípulo del Chef, donde reveló que tiene miedo a viajar en avión por una situación que no le compete directamente.

El integrante del equipo azul estaba cocinando el menú colombiano con Giovanni Cardenas, quien lo invitó a pasar unas entretenidas vacaciones precisamente en el país cafetero.

“Me gustaría ir a Colombia. Ojalá Giovanni me invite a unas vacaciones familiares”, dijo con mucha ambición el ganador de la temporada anterior del popular programa que transmite Chilevisión.

Su compañero le contestó que aceptaba feliz. De hecho, le consultó seriamente si se iría con él a uno de los países más lindos de Sudamérica, lo que hizo dudar al joven.

“Es que me da miedo volar en avión“, admitió Díaz, a lo que Cardenas respondió con una proposición muy singular: “No importa. No pasa nada. Te doy un Clonazepam y te duermes todo el viaje”, señaló entre risas.

El vínculo con Felipe Camiroaga

Entrando más en detalle, Víctor confesó que se ha subido en dos ocasiones a un avión, una para ir a Brasil y otra con destino al norte de Chile. “No viví ninguna mala experiencia, pero no es algo que volvería a hacer”.

“Me quedó (en la mente) lo que le pasó a Felipe Camiroaga. Es como un trauma. Es que como conocí a Felipe y la historia fue complicada…”, expresó.

Díaz no ocultó que “me dejó marcado ese accidente, entonces prefiero no andar en avión. Prefiero recorrer Chile, es un país hermoso e invito a toda la gente a que no salga al extranjero. La cultura chilena es hermosa”.

El recordado periodista falleció en septiembre del 2011 junto a una decena de personas luego de que el avión en el que se trasladaba impactara y cayera al mar en la Isla Juan Fernández, incidente que causó conmoción a nivel nacional.

Precisamente, Camiroaga entrevistó al pequeño tras el terremoto de febrero del 2010, la que pasó a ser un viral por la particular respuesta de Víctor, quien señaló que les faltaban “zafradas”.

Desde ahí se inició una linda amistad que el actual cocinero de El Discípulo del Chef se encarga de recordar cada vez que puede.