“Debería ser un delito ser infiel”: Yamila Reyna reveló dolorosos momentos tras su separación de Diego Sánchez

En el nuevo capítulo de Podemos Hablar (PH) de Chilevisión, Jean Philippe Cretton estuvo acompañado por Yamila Reyna, Julio César Rodríguez, Kanela y Natalia Duco, en lo que fue un capítulo lleno de revelaciones y confesiones.

Los invitados compartieron historias y conversaron de diversos temas en el capítulo número seis en su temporada 2023, que en esta instancia estuvo cargado de emociones.

Yamila Reyna contó lo complejo que ha sido para ella sobrellevar las cosas luego del término de la relación con su ex pareja, el futbolista Diego Sánchez.

Fue en el bar de PH donde el conductor comenzó a preguntarle a Yamila sobre los hechos que motivaron su separación con el Mono, a quien se le descubrieron mensajes de WhatsApp que revelaron engaños.

“Yo viví una relación de muchísimo amor… voy a hablar por mí. Una relación donde lo di todo y no me arrepiento. Creo que la vida se trata de vivirla intensamente, di una relación de dos años donde respeté, amé sanamente (…), me mudé a otra ciudad, lo apoyé en sus mejores momentos y en sus momentos más difíciles de su carrera”, partió diciendo la comunicadora.

“Y yo cuando necesité el apoyo de vuelta, porque estaba viviendo un momento de mi carrera muy exigente, estaba con 8 horas al aire (…) el momento donde muchos de nosotros hemos trabajado para lograr, su respuesta y su manera de pagarme fue con una traición”, lamentó Yamila tras los actos de su ex.

Debería ser delito la infidelidad

Producto de ese engaño, Reyna reveló momentos de mucho dolor y sufrimiento y contó que se enteró de los chats que el jugador de Coquimbo Unido mantenía con otra mujer por la prensa. “Fue un momento difícil, porque cuando uno ama sanamente, el amor no lastima”, expresó.

Además, comentó que sabe de buenas fuentes que el Mono Sánchez no le fue infiel mediante actos físicos. “Yo elegí separarme porque yo a esta altura de mi vida, quiero a alguien a mi lado que tenga integridad y que tenga valores, y él no los tiene. Para mí la mentira y la infidelidad no tiene que ser físicamente, para mi existe desde la mente para adelante”, comentó.

“Debería ser condenado, debería ser un delito ser infiel, porque el daño emocional que causas en la otra persona y la forma en lo que lo rompes, es impagable”, agregó.

“Las personas que traicionan y son infieles, sobre todo los que son padres, tienen que entender que eso no debe pasar, porque el daño que se causa es muy grande. O sea, yo pienso muchas veces en su hija cuando crezca que le diga ‘papá, me enamoré de alguien igual que vos’ yo espero que a él no le dé miedo”, manifestó la argentina.

Yamila se sinceró abiertamente y dijo que este engaño “rompió mi proyecto de vida, rompió mi ilusión, rompió el creer que de verdad existía un amor sano y grande y honesto”.

Posible reconciliación

En la misma línea, la comunicadora reflexionó sobre la posibilidad de retomar el romance con Diego Sánchez luego de una serie de situaciones donde se les ha visto involucrados y con aires de reconciliación.

Reyna dijo que “hubo mucha insistencia de su parte para intentar recomponer las cosas, donde yo también intenté saber si podía ser capaz de perdonar (…) lo que me llevó a tomar la decisión final, no es solamente este acto, es muchas cosas que faltaron en acciones”, con lo que descartó las posibilidades de un reencuentro.

Tras esto, Yamila contó que el futbolista no reconoció su engaño en primera instancia cuando lo hablaron tras la filtración de los chat. “Lo negó (…), lo negó un día hasta que se filtraron el resto de los otros WhatsApp y ahí lo asumió”, dijo.

“Intentó bajarlo un poco en que no había sido un encuentro físico, sino que había sido algo online, pero bueno, como yo le dije a él ‘vos y yo teníamos un pacto de amor, de no mentirnos, de ser honestos, de tener un amor grande'”, expresó para el programa.