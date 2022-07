Yasmín Valdés confesó que no tiene relaciones sexuales hace 5 años y explicó la razón

Yasmín Valdés realizó una confesión en el último capítulo de La Divina Comida, de Chilevisión, al que estuvo invitada junto a Lucía López, Miguelo y Joche Bibbó.

La actriz y modelo reveló cuánto tiempo ha pasado sin mantener relaciones sexuales en su vida y explicó la razón de su decisión.

“El sexo está súper idealizado, pero no es tan así, yo hasta me lo he cuestionado”, dijo en el espacio televisivo.

“Yo que soy una mujer que todo el mundo me tiene así como sex symbol, hace cinco años que no tengo relaciones sexuales”, añadió.

En esa línea, Valdés continuó explicando que no se trató de una decisión que tomó: “Yo pensé en un momento que ya me aburrí de intentar tener relaciones, porque cada relación me cansó tanto y sufrí tanto que dije ‘ya no más'”.

Finalmente, la modelo señaló que “las prioridades son otras y el amor es otro, hoy día no es tema”.

Revisa el momento a continuación: