El último capítulo emitido de El Discípulo del Chef estuvo cargado de fuerte emociones luego de conocerse el nuevo eliminado.

Tras perder la primera competencia, el equipo azul y rojo pasaron a la prueba de eliminación, instancia en la que tuvieron que realizar preparaciones con diferentes técnicas de cocción.

Yuhui, por su parte, decidió preparar gyozas. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba y su equipo terminó perdiendo la prueba por decisión de Ennio Carota, quien señaló que no tuvieron el desempeño adecuado para superar al azul.

Como consecuencia, el nuevo eliminado fue Marcial Tagle, quien vestía la polera negra, momento que sin duda marcó la jornada y que generó un quiebre en todo el equipo, incluido el chef Sergi Arola, quien también lamentó la partida del actor.

Víctor “Zafrada” Díaz, por su parte, comentó con la voz quebrada que se sentía “triste por la partida de un compañero, él me trataba como un hijo… me trataba muy bien, me defendía, creo yo que me cuidaba igual. Así que por eso siento mucho la partida de Marcial y… fue culpa de nosotros nomás”.

Mientras, Yuhui no soportó la pena, explotó en llanto y cuestionó su preparación al decir que “no quiero cocinar… no sé, porque yo en mi casa hago y ahora no puedo”, mientras que Arola trataba de consolarlo al decirle “son cosas que pasan, nos repondremos”.

“Yo le enseñé a muchas personas a hacer gyozas, ¿cómo no voy a saber hacer gyozas?… Yo no soy maestro para hacerlo en una hora, yo no puedo más…faltaron muchas cosas, puedo hacerlo mejor, pero no pude”, continuó Yuhui, quien también fue consolado por Álvaro Morales.