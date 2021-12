Tras su aplaudida presentación en el programa culinario de Chilevisión, El Discípulo del Chef, Yuhui Lee se ha enfocado en sus proyectos personales y en su trabajo televisivo. El programa Sabingo tiene ocupado por estos días al chino, pues conduce una sección en que recorre zonas de Chile.

El espacio televisivo de Yuhui continuará durante el 2022, algo que lo tiene muy motivado. En una entrevista con Página 7, el cocinero habló sobre la relación que tiene con Chilevisión desde el 2017 y se refirió a sus sensaciones sobre la posibilidad de conocer a personas a lo largo del país.

Con respecto a lo que sucederá durante los próximos meses, Lee dijo: “En 2022 seguiré haciendo notas y de verdad me encanta trabajar en Sabingo. Para mí no es sólo un programa, es muy importante porque he podido aprender muchas cosas”.

Para Yuhui Lee es importante reconocer las oportunidades que le ha dado el espacio televisivo. Y es que gracias a su participación en el programa conducido por Millaray Viera y Juan Pablo Queraltó, ha podido entablar relaciones con sus entrevistados más allá de la cocina, que es lo que le apasiona.

Sobre aquello, Yuhui comentó: “Ha significado conocer muchos lugares, muchos emprendimientos, artesanías y comidas de la zona. Soy muy feliz de poder conocer a más chilenos y más regiones“.

¿Vuelven las aventuras con Víctor Díaz?

La amistad que nació en El Discípulo del Chef se consolidó y esto pudo ser visto en pantalla. Yuhui Lee y Víctor “Zafrada” Díaz, ex participantes del programa de cocina, tuvieron su propio espacio en Sabingo para mostrar sus aventuras por Chile, el que fue valorado por los televidentes.

Para Lee, ese bloque televisivo “fue súper bueno. Al principio estábamos más tímidos con la gente porque era primera vez grabando los dos, pero después nos relajamos y entrábamos en confianza”. Además, reconoció que “me gustaría que se repita, fue entretenido”.