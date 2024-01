Comienza pago del Bono Vocal de Mesa: Revisa el monto que te corresponde y cómo cobrarlo

A casi un mes del plebiscito del proceso constitucional, desde Tesorería General de la República (TGR) se dio a conocer la fecha de pago del bono que se les entrega a todas aquellas personas que debieron ser vocales de mesa el pasado 17 de diciembre de 2023.

El monto de este bono varía dependiendo de ciertos factores, pudiendo llegar a una cifra cercana a los $30 mil. Además, es importante saber que este beneficio no constituye remuneración o renta para efectos legales, por lo que no es imponible ni tributable y no está afecto a descuentos.

Quiénes reciben el bono

La bonificación mencionada, tal como indicamos, es entregada a quienes ejercieron como vocales de mesa en el pasado plebiscito constitucional.

Pero el dinero también es recibido por aquellas personas que fueron elegidas como integrantes del Colegio Escrutador para la jornada del domingo 17 de diciembre de 2023.

Cuál es el monto

De acuerdo con lo detallado por la TGR, tanto a los vocales de mesa como los integrantes del Colegio Escrutador les corresponde un bono equivalente a dos tercios (2/3) de una unidad de fomento (UF), es decir, aproximadamente $24.360.

Pero hay una excepción a considerar, ya que quienes cumplieron dichas funciones mencionadas por primera vez y además asistieron a la capacitación obligatoria realizada por el Servicio Electoral (Servel), entonces la cifra del beneficio aumenta.

Esto se traduce en un bono adicional de 0,23 UF, el cual se suma al primer monto indicado, abultando la cifra a un total aproximado de $30 mil.

Cuándo se paga el bono

El bono para vocales de mesa e integrantes del Colegio Escrutador se comienza a pagar desde este viernes 19 de enero.

Revisa el estado de tu pago

Todas aquellas personas que cumplieron con las labores ya señaladas, pueden revisar en la plataforma de la TGR el estado de su pago.

El método de obtención del dinero depende de lo indicado en el formulario completado el mismo 17 de diciembre. Es decir, quienes eligieron transferencia electrónica, entonces en la cuenta indicada recibirán el bono.

Asimismo, quienes optaron por el pago presencial, entonces deberán solicitar el beneficio en cajas de BancoEstado y ServiEstado, presentando su carnet de identidad.

Si quieres saber tu estado de pago, debes ingresar al sitio web de TGR o haz clic en la imagen a continuación:

Una vez dentro de la plataforma, ingresa el RUT y pincha sobre el botón “Consultar”. Así se desplegará la información asociado al pago.

