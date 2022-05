Día del Completo: 5 preparaciones (y dos bonus) que han ganado popularidad en Chile

Este martes 24 de mayo se celebra el día de una tradicional comida chilena: El completo, típico sándwich que aunque se asemeja al hotdog norteamericano, es mucho más -como su nombre lo dice- completo.

¿Cuántas veces esta preparación no salvó un almuerzo o una once? Incluso puede ser el protagonista de los cumpleaños. Es que esta comida no falla.

Tan aliado al chileno y chilena, el pan con vienesa no podía no tener un día para celebrar su creación. Por eso, repasamos siete tipos de completos consumidos en nuestro país:

1. Italiano

El favorito indiscutidamente es el italiano, llamado de ese nombre por sus colores, los cuales hacen referencia a la bandera de Italia: Rojo, verde y blanco. Lleva tomate, palta y mayo, además, obviamente del pan y la vienesa.

2. Completo

Los mañosos a los que no les gusta la palta pueden comer el clásico completo, que lleva pan, vienesa, tomate, americana, chucrut y mayo.

3. Dinámico

Lo mejor de dos mundos, el dinámico. El favorito de los indecisos es una combinación entre el italiano y el completo, ya que lleva pan, vienesa, palta, tomate, salsa americana, salsa verde y mayo.

4. Vegano

Como los vegetarianos y veganos no pueden quedarse sin degustar uno de los sándwiches más populares, obviamente también hay opciones para ellos. Solo basta con buscar pan, vienesa y mayonesa veganos y agregar los ingredientes que más les guste, como palta, tomate, chucrut y americana.

5. Talquino

El completo talquino es toda una innovación. Famosa por su preparación, en esta ciudad de Chile tienen un secreto para sus completos. Es que en la capital del Maule son reconocidos por sus panes mojados.

Así es, los talquinos utilizan pan mojado para preparar el sándwich, ya que lo ponen al vapor o baño María antes de rellenarlo con los tradicionales ingredientes.

Bonus: Sopaipleto y Papapleto

Y como hay algunos a los que no les gusta el pan, hay dos variaciones que también tienen sus adeptos: El sopaipleto y la papapleto. Mientras en el primero se reemplaza el pan por sopaipilla, en el segundo se utilizan las siempre deliciosas papas fritas.