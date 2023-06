Confirmaron si la pistola de Cris MJ era real o de fantasía: Amenazó a profesor productor de show

En abril, el artista urbano Cris Mj vivió una polémica situación, luego de aparecer exhibiendo un arma en una transmisión en vivo que realizó a través de su cuenta de Instagram.

Por entonces, el intérprete de Marisola se dirigía a sus seguidores luego de recibir una serie de acusaciones en su contra por parte del productor de eventos y profesor de Educación Física, Francisco Lincheo, quien organizó un concierto en la ciudad de Iquique que resultó siendo “el peor negocio de su vida”.

Diez minutos tras el término del show, Lincheo se lamentó desde la tristeza más profunda. “El cantante Cris Mj me cobró $30 millones, le pagué $17 millones más un cheque de $13 millones. Fui con mi socio a rogarle que se bajara y no quiso. Me obligó a regalar entradas porque si la gente no llenaba la cancha, tampoco iba a salir. Estoy destrozado“, escribió en su cuenta de Facebook.

La Fiscalía de Tarapacá inició una investigación por posible porte ilegal de armas y ordenó la incautación del aparato. Si se comprobaba que esta era real o que estaba adaptada para disparar, el artista arriesgaba una pena de hasta diez años de prisión.

Resultado de la pericia

Sin embargo, la PDI confirmó recientemente que se trataba de un arma de fantasía. De acuerdo con Héctor Casanova, director del Departamento de Balística y Explosivos del Colegio de Criminalística de Chile (Colcrim), un aspecto decidor en este tipo de casos es el cañón.

“Un arma de fogueo está obturada o semiobturada (…) Hay ciertas armas de fogueo que tienen una pequeña abertura por donde se libera aire que simula un disparo, pero por donde no puede pasar una bala. Para adaptarla al disparo, los delincuentes le meten un taladro y perforan la obturación, pero dejan el interior del cañón muy irregular. En cambio, en un arma convencional, la bala que le corresponde entra justo, no queda suelta y el cañón no queda estriado“, señaló a LUN.

El estriado, explica Casanova, son rayas longitudinales que vienen con una leve torsión. “Cuando la bala pasa por ahí, adquiere un movimiento de rotación que le permite una mejor precisión en el disparo. Las armas de fogueo adaptadas no vienen con ese estriado y por eso sus disparos son poco precisos“, señaló.