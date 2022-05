La reinvención de Gianluca a dos años de polémica tras funa: “Golpeó mucho mi ego y me hizo crecer un montón”

Era junio de 2016 y Gianluca Abarza, hoy de 25 años, estrenaba su primera canción en YouTube: Quemando Billetes. Desde entonces, el joven oriundo de la comuna de Maipú y criado en San Miguel comenzó a posicionarse en una incipiente escena del género urbano.

Algunos medios musicales lo apodaban “el príncipe del trap chileno”, destacando en sus letras contenidos sobre el amor y desmarcándose de otros colegas que optaban por hablar de armas, sexo y drogas. Gozó del éxito con su primer disco titulado Yin Yang (2019), donde incluyó colaboraciones de artistas como Gepe, Javiera Mena y Pablo Chill-E. Incluso la prestigiosa revista Rolling Stones destacó este álbum entre los mejores de la música latina en 2019.

Actualmente está preparando un nuevo larga duración, donde tratará de desmarcarse del sonido que lo popularizó en sus inicios. “Ahora voy a hacer una movida más alternativa, más allá de lo urbano. Con toda esta ola del reggaetón, no quise sumarme a eso. No me gusta hacer las cosas por pegar algo, sino que todo lo contrario, me sirvió para pensar en mi espacio, en mi lugar y lo que quiero hacer desde lo que considero más honesto y real conmigo mismo”, dijo en entrevista con CHV Noticias.

En ese sentido, adelantó que “se vienen cosas más con guitarras, indie de cierta manera o experimentales”. En abril de este año presentó su último single, Dominó, donde da muestra de este lado más acústico.

— ¿Cómo ves lo que está pasando actualmente con la escena del género urbano en Chile?

“Me encanta que la música nacional esté rompiendo las fronteras y récords. Ahora la música urbana nos tiene un poco más acostumbrados. Siempre ha existido la visión de que se está generando una industria y creo que las nuevas generaciones vienen con eso ya incorporado, que no hay fronteras y pueden romperla afuera. Me hace muy feliz el hecho de que estén pasando cosas siempre más grandes y que se rompan las barreras que hemos conocido siempre de la música chilena”.

Golpe al ego

En octubre de 2020 se marcó un antes y un después en la carrera de Gianluca, luego de protagonizar una comentada polémica en redes sociales. Todo comenzó cuando su entonces amigo y también cantante, Renzo Pikette (Pikette23), fue acusado de violación a través de un posteo en Instagram, lo cual fue condenado por Abarza. Posteriormente, el acusado publicó una conversación sobre la misma situación en la que ambos se referían en términos misóginos a la denunciante.

A casi dos años de la “funa”, el músico de 25 años rompe el silencio en CHV Noticias y se refiere al impacto que tuvo este episodio en su ascendente carrera musical. “Creo que un hecho tan mediático como ese, claro que afecta y es parte de las pruebas que me hacen pensar en ciertas situaciones. El hecho de no lanzar mucha música y viendo bien para dónde voy, tienen que ver con eso también“, afirma.

Debido a esta situación, el músico bajó la cantidad de lanzamientos musicales, sin embargo aclara que se debe a “una búsqueda de qué es lo que quiero hacer este año y no sé, generar un cambio para no seguir haciendo lo mismo“.

No obstante, reconoce que esta polémica “golpeó mucho mi ego y la manera de verme a mí mismo, me hizo crecer un montón. También la música que estoy trabajando tiene mucho que ver con las emociones oscuras que he pasado en este tiempo, como depresión o que uno no se siente bien, y eso conecta con mucha gente que la puede estar pasando mal por diferentes motivos”.

— ¿Sentiste el apoyo de tus colegas en ese tiempo o se generó algún quiebre?

“Mi círculo cercano va más allá de colegas, como que siento que las relaciones son más profesionales muchas veces y no sé, en general sentí que la gente que me conoce de la escena me siguió apañando. Con Pablo (Chill-E) o el Poli (Polimá Westcoast) tenemos la mejor onda, no hay nada que me haya sentido pasado a llevar o algo así. Las relaciones con personas de la escena son más profesionales, entonces también lo entiendo desde ese lado”.

Debut en el cine

Dejando atrás este hecho, Gianluca busca reinventarse desde diferentes frentes y uno de los proyectos que lo tiene más entusiasmado en el último tiempo es Los Afectos, película dirigida por Aníbal Jofré y Diego Ayala, que significa su salto al mundo del cine.

Ambientada en el estallido social de 2019, el filme narra la historia de Benja (Gastón Salgado), un inspector de liceo que está empecinado con expulsar a un estudiante que encabeza tomas y movilizaciones al interior del establecimiento. Precisamente, este joven llamado Iván es interpretado por el cantante.

Respecto a su llegada a esta producción, el autor de canciones como Sismo y Siempre Triste indica a CHV Noticias que “es una invitación que me hicieron hace harto tiempo, alrededor de 2019. Hicimos un teaser, que fue mi primer acercamiento con la película”.

“Desde un principio me interesó entrar al mundo de la actuación. Fue un experiencia nueva rodar durante un mes una película, estar metido en el personaje y aprender de un mundo artístico que no me había involucrado. Fue una experiencia muy enriquecedora”, detalla sobre el proyecto filmado entre enero y febrero de este año, compartiendo elenco con la cantante argentina Sara Hebe y Gastón Salgado.

En ese sentido, el músico valoró su experiencia trabajando con Salgado, quien también se convirtió en una especie de “profe” durante las jornadas de grabación. “Gastón es un seco, me hizo sentir muy cómodo. Como era una experiencia nueva, siempre pensaba que iba a fallar y él me dio mucha seguridad, y nos hicimos bien panas en el rodaje”.

La cinta forma parte de las 115 producciones que integran el nuevo catálogo presentado esta semana por Cinemachile, en el marco del Festival de Cannes y su Marché du Film.