“Chico Eléctrico” adelantó el traje que usará en gala de Viña 2023: Trabajó con reconocido diseñador nacional

Comenzó la cuenta regresiva para el Festival de Viña del Mar 2023 y este viernes se desarrollará uno de los eventos más esperados en torno al certamen. Se trata de la “Noche Cero”, la nueva gala que contará con más de 120 invitados.

Distintas celebridades del espectáculo nacional desfilarán por una alfombra roja que este año tendrá una temática sustentable, relacionada a la protección del medio ambiente o que representen a los tres principales elementos que identifican a la Ciudad Jardín: aire, agua y tierra.

Figuras de la música, el espectáculo y las redes sociales lucirán sus mejores tenidas en una pasarela de 135 metros de largo, la cual partirá en la Plaza Colombia, a un costado del Hotel Enjoy de Viña del Mar.

Uno de los asistentes confirmados es el tiktoker Joseph Rivas, quien conmovió a Chile con su historia en Teletón 2022, donde expuso su extraña condición que le provoca movimientos involuntarios en su cuerpo. A través de redes sociales, el joven se ha viralizado bajo el seudónimo de “Chico eléctrico”.

“Es un traje exótico”

En conversación con el matinal Contigo en la mañana de Chilevisión, el influencer se refirió a los preparativos para este magno evento televisivo.

“Me dijeron ‘vas a ir con una hojita de parra’, si tapa todo”, bromeó el joven durante un móvil con Juan Pablo Queraltó desde Viña del Mar. Además, indicó que el traje fue realizado por el reconocido diseñador chileno Ricardo Oyarzún.

“Es un traje exótico, que está acorde a lo que pidieron en la gala: aire, tierra y como cielo, galaxia. Él (Oyarzún) es un master, hizo un traje que uff… ahí lo van a ver“, adelantó.

En ese sentido, sostuvo que “dicen que el hombre hace el traje y no el traje al hombre, pero aquí el traje sí me va a hacer a mí“.

“Estoy emocionado que me hayan invitado, de poder ser la imagen de mucha gente como yo. No me siento como una persona lejana, yo vengo con toda la gente y voy a pasar por ahí normal”, expresó.