Chileno se hizo viral tras mostrar el peor hostal de Italia: Reveló inéditos cobros

Un chileno llamado Alex Sirebrenik se viralizó en redes sociales tras mostrar su experiencia en uno de los peores hostales de Italia.

El joven se aventuró tras buscar referencias a través de la plataforma Booking y decidió probarlo para comprobar si lo que señalaban en la página era cierto.

Los detalles del hospedaje

A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, Sirebrenik señaló que cobraban 16 euros la noche, el equivalente a casi $16.800 y agregó: “Todavía no llego al hostal y ya partimos con problemas. Me mandaron este mail, diciendo que tengo que pagar extra si quiero usar sábanas o cubrecamas”.

En esa misma línea mostró las imágenes del lugar, en dónde se ve una pieza pequeña con cuatro camarotes puestos unos al lado del otro, sin ropa de cama ni ningún tipo de privacidad.

Del mismo modo, acusó cobros indebidos: “Y como si fuera poco te exigen pagar los impuestos de la ciudad en efectivo llegando al hostal, a pesar de haberlas pagado en el sitio web”, señaló.

El usuario reveló que las personas con las que le tocó compartir el espacio venían migrando desde Ucrania y República del Congo, los cuales llevaban un tiempo viviendo en el lugar, puesto que sus intenciones eran quedarse de forma permanente en el país europeo.

“Esto es lo más cercano a la trata de personas que he estado”, señaló, antes de revelar que en el lugar tampoco funcionaban los interruptores de luz y las cañerías del baño se encontraban totalmente expuestas.

El joven relató haber solicitado papel higiénico, cuando el personal del lugar le informó que él debía encargarse de esos detalles por su cuenta, sin haberlo precisado en el anuncio, ni antes de llegar a hospedarse.

Finalmente, Alex sentenció: “Yo no sé si me estaré poniendo muy exquisito, pero de los tres meses que llevo viviendo en hostales, nunca me había tocado una experiencia así”.

Revisa la publicación de Instagram:

