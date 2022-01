Luis Miguel ayudó en un accidente. No se trata del popular cantante mexicano, sino del futbolista argentino Luis Miguel Rodríguez, quien tuvo el noble gesto de socorrer a una mujer que volcó su auto en Santa Fe.

Según informó el diario Olé, el hecho ocurrió en la zona Country de la mencionada ciudad, donde una mujer y dos acompañantes sufrieron un accidente de tránsito que terminó con el vehículo dado vuelta en el pasto.

Tras ver la situación, el actual jugador de Colón de Santa Fe, que iba de regreso a su casa tras entrenar, no dudó en estacionar y ver si habían heridos, notando inmediatamente que una persona todavía no salía del automóvil.

Luego de observar esto, el delantero conocido popularmente como Pulga, se metió en la camioneta y colaboró con la persona, lo que se puede ver reflejado en un corto video en el que Rodríguez, de 1,67 metros, sale del vehículo sin demasiada dificultad.

Posteriormente, llegó el Servicio de Emergencias para trasladar a los heridos a un recinto asistencial, notificando que ninguna de ellos presenta lesiones de gravedad y todos fueron dados de alta.

Las imágenes causaron furor en redes sociales, específicamente en Twitter, por la acción del Pulga, futbolista de 37 años que es muy querido por los hinchas argentinos por su humildad y su calidad técnica, siendo reconocida por ser un gran goleador en el campeonato trasandino.

Incluso, el atacante tuvo un fugaz paso por la selección argentina en 2010, siendo llamado por Diego Armando Maradona para disputar un amistoso.

– che no sabés la que me pasó hoy

+ contame pero no mientas

– volqué el auto y me rescató el pulga rodríguez

— Identidad Sabalera (@IdentidadSabale) January 17, 2022