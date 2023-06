Pesadilla: Tiktoker celiaca se viralizó al publicar que tuvo que pasar todo el vuelo en el baño por comida equivocada

“Soy muy sensible y mi enfermedad celíaca reaccionará a una pequeña cantidad o contaminación cruzada. Fue realmente aterrador”. Ese es parte de lo que la tiktoker de 25 años Chloë Chapdelaine denunció a través de la red social.

¿Por qué? Resulta que en un vuelo que tomó desde Dubai a Los Ángeles, en Estados Unidos, la aerolínea tuvo un importante descuido con su opción de alimentación, que significó pasar un terrible momento en el viaje.

Chapdelaine es celiaca, lo que quiere decir que no puede ingerir comida que contenga gluten. Incluso, una pequeña porción le podría complicar la vida.

Según narró, ella solicitó el menú especial a la empresa, pero la aerolínea le entregó de todas maneras una opción no apta para celiacos y que, incluso, tenía una etiqueta que lo catalogaba como tal.

“Sin gluten” es lo que decía, por lo que comió confiada: “Me pregunté por qué tendrían una marca sin gluten tan buena en un vuelo y fue entonces cuando le consulté a una azafata si en realidad era sin gluten”, momento en que se enteró del problema.

El vuelo más peligroso de su vida

Según lo que confesó en TikTok, la joven mujer se puso pálida y tuvo vómitos por alrededor de una hora. Tuvo que permanecer durante todo ese tiempo en el baño.

Allí debió soportar los calambres que sintió en el estómago, indigestión e incluso algunas reacciones alérgicas en la piel. Según sus propias palabras, se habría tratado de “el peor vuelo de su vida”.

“Afortunadamente, la última vez me di cuenta antes de comerlo, pero si no lo hubiera hecho me lo habría comido y habría pasado lo mismo. No es una cosa de una sola vez. También en la mitad de los vuelos que he tomado”, agregó.

“Viajo todo el tiempo, las comidas sin gluten se olvidan”, indicó muy afectada por el aparente descuido que existe por parte de algunas aerolíneas en las que ha volado.