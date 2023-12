La viralizada reacción de mujer al darse cuenta que restaurante peruano no tenía vino chileno

Una particular observación se transformó en viral en TikTok, luego de que una usuaria acusara la ausencia de vino chileno en la carta que ofrecía un restaurante de Perú.

Según relató @arquitectafran, al momento de querer pedir un vino para beber, sólo tenía dos opciones a elegir: De origen argentino o de Portugal.

“¿Por qué no tienen vino chileno? No entiendo… si nosotros los queremos tanto”, dijo en el registro que ya suma más de 5 mil me gusta.

Ante esta duda, fueron diversas personas quienes acudieron a los comentarios para ironizar sobre la calidad de este brebaje nacional.

“Quizás fuiste a un restaurante muy caro, el vino chileno es bueno pero no es considerado de altura, el vino chileno lo consigues en supermercados”, fue una de las respuestas. “Lo venden como agua ras en ferreterías”, comentó otro.

Mientras que hubo quienes destacaron que “deben ser muy caros para ese segmento de mercado”.

Si bien no se puede generalizar en torno a la oferta de vinos de todos los restaurantes en Perú, hay un dato relevante a considerar en cuanto a la calidad del producto chileno.

Y es que en el ranking del Top 100 de Wine Spectator 2023, hay cuatro vinos chilenos que destacan en este listado.

