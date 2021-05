(CNN) — Tener factores de riesgo cardiovascular desde la infancia hasta la edad adulta está relacionado con un bajo rendimiento cognitivo a los 30, 40 y 50 años, según una nueva investigación que siguió a menores durante tres décadas.

Los investigadores afirman que el estudio es el primero que pone de manifiesto el impacto de los factores de riesgo cardiovascular a lo largo de la vida en el cerebro en la mediana edad.

Cuantos más factores de riesgo cardiovascular tenía una persona, como la obesidad, la presión arterial alta y los niveles de colesterol elevados, peor era su rendimiento en las pruebas de memoria y pensamiento, según el estudio publicado este lunes en la revista Circulation de la Asociación Americana del Corazón.

“Un tercio de los niños estadounidenses tiene sobrepeso u obesidad, lo que los expone a un mayor riesgo de padecer diabetes de tipo 2 e hipertensión arterial en la infancia y a un mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares en la edad adulta2, dijo el doctor Eduardo Sánchez, jefe médico de prevención de la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés), en un comunicado.

Según el estudio, este tipo de información es importante para la detección temprana y la prevención, ya que actualmente no hay cura para el Alzheimer ni para otras causas importantes de demencia.

“Si podemos resolver algunos de estos problemas desde el principio, está demostrado que no solo conduce a una vida cognitiva mucho mejor, sino también a una vida cardiovascular mucho mejor a medida que se llega a la mediana edad y más allá”, afirmó la dra. Thuy Bui, portavoz de la Asociación Americana de Salud, directora médica asociada del departamento de urgencias del Children’s Healthcare of Atlanta, que no participó en el estudio.

Tres décadas de estudio

La investigación comenzó en 1980, cuando unos 3.600 niños y niñas finlandeses seleccionados al azar, con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años, fueron elegidos para formar parte del Estudio de Riesgo Cardiovascular en Jóvenes Finlandeses. Se diseñó para estudiar el riesgo cardiovascular desde la infancia hasta la edad adulta.

Los niños, todos ellos de raza blanca, fueron sometidos a un seguimiento cada tres años hasta la edad de 12 años, y luego periódicamente durante un período de 31 años. En cada visita, los investigadores comprobaron el peso, el colesterol, la presión arterial y los niveles de insulina, a la vez que examinaban factores del estilo de vida como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la dieta y la actividad física.

En 2011, más de 2000 de los participantes en el estudio, con edades comprendidas entre los 34 y los 49 años, se sometieron a una prueba de función cognitiva computarizada que medía la memoria episódica, la memoria de trabajo a corto plazo, el tiempo de reacción, el procesamiento visual y la atención.

Los investigadores descubrieron que los niños que se convirtieron en adultos con una presión arterial sistólica constantemente alta, es decir, la lectura superior, o con el colesterol total y el colesterol LDL (“malo”) elevados, obtuvieron peores resultados en las pruebas de memoria y aprendizaje en la mediana edad.

Las personas que eran obesas desde la infancia hasta la edad adulta tenían una menor velocidad de procesamiento visual y más problemas para prestar atención. Aquellos que presentaban los tres factores de riesgo (presión arterial alta, colesterol y obesidad) desde que eran niños obtuvieron peores resultados en muchas áreas: Tenían peor memoria, peor procesamiento visual y capacidad de aprendizaje asociativo, menor capacidad de atención y menor velocidad de reacción.

“Podemos utilizar estos resultados para trasladar la atención de la salud cerebral de la vejez y la mediana edad a las personas de los grupos de edad más jóvenes“, afirma el primer autor, Juuso Hakala, estudiante de doctorado en cardiología preventiva de la Universidad de Turku, en Finlandia.

“Los niños que tienen factores de riesgo cardiovascular adversos podrían beneficiarse de una intervención temprana y de modificaciones del estilo de vida”, dijo Hakala en un comunicado.

El estudio fue observacional y, por lo tanto, no puede confirmar la causa y el efecto sin una investigación adicional, dijeron los autores. Además, dado que todos los participantes eran blancos, el estudio puede no ser generalizable a todas las poblaciones.

Intervenciones en la infancia

Si te preocupa la salud actual y futura de tu hijo, el primer lugar para empezar es tu pediatra, dijo Bui. Los pediatras no solo pueden comprobar que la presión arterial, el peso y el colesterol de su hijo están dentro de los límites normales para su edad, sino que son una gran fuente de información.

“Los pediatras son los guardianes de la prevención“, dijo Bui: “Pueden darte grandes ideas, consejos, asesoramiento y directrices sobre la cantidad de actividad que necesita tu hijo o las frutas y verduras que debe comer”.

Según los expertos, los padres deben ayudar a sus hijos a superar desafíos de salud física como la obesidad, siendo un ejemplo de comportamiento saludable.

“Sabemos que los niños tienden a copiar a los adultos, especialmente cuando son más jóvenes”, sostuvo Bui, quien agregó que “si te ven tratando de comer sano, si te ven tratando de salir y dar un paseo por el barrio, esas son cosas que imitan y copian y cuanto más copien, más arraigado estará en sus vidas futuras”.

Los padres tienen muchos recursos que pueden utilizar, incluidos los del sitio web de la AHA. Uno de ellos es un desafío de 10 días para que las familias se mantengan activas y coman de forma saludable durante la pandemia. Estos son algunos consejos de la American Heart Association (AHA) sobre comportamientos saludables:

Hacer ejercicio físico: Los niños en edad preescolar deben participar en unas tres horas diarias de juegos activos al aire libre y movimientos estructurados, como juegos con bolsas de frijoles, seguir al líder y sillas musicales.

Los niños mayores necesitan al menos 60 minutos al día de actividad de intensidad moderada a vigorosa, como montar en bicicleta a gran velocidad, nadar, subir una colina a paso ligero o practicar deportes de equipo como el fútbol, el hockey sobre hierba, básquetbol. No tiene que ser todo a la vez, así que intenta programar tres descansos de 20 minutos durante el día.

Comer sano: Las necesidades calóricas estimadas para los niños oscilan entre las 900 calorías diarias para un niño de 1 año y las 1.800 calorías para las chicas de 14 a 18 años y las 2.200 calorías para los chicos de 14 a 18 años.

Elige entre una variedad de verduras, frutas, frutos secos, cereales integrales, lácteos bajos en grasa o sin grasa, carne magra y pescado, dice la AHA, y limita la ingesta de grasas trans, carnes procesadas y bebidas azucaradas.

También es importante cómo y cuándo se come. “Los hábitos alimenticios saludables se fomentan cuando las comidas se sirven con un horario consistente, y los niños seleccionan una variedad de alimentos de opciones saludables que ya disfrutan, junto con nuevos alimentos en un ambiente relajado”, explicaron desde AHA.

Tiempo de pantalla: La Asociación Estadounidense del Corazón refuerza las recomendaciones existentes de limitar el tiempo de pantalla para niños y adolescentes a no más de una o dos horas al día. La Academia Americana de Pediatría dispone de una herramienta interactiva para crear un plan de uso de medios personalizado para la familia.

Entre las ideas actuales para ayudar a los padres figuran hacer que toda la familia sea activa, programar una actividad física cada día, retirar la televisión y los dispositivos de pantalla móvil del dormitorio y planificar el tiempo que se ve la televisión.