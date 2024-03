Incertum respondió a Leonor Varela por polémica audición en Got Talent Chile: “No obligo a nadie”

Got Talent Chile

Incertum, actual concursante de Got Talent Chile, despertó las críticas del jurado debido a su presentación que impactó en el primer capítulo: Una sesión de “espiritismo”. Ahora fue e él miso quien respondió.

En su audición, Incertum eligió a la jurado Diana Bolocco para supuestamente conectarla con su hermano fallecido. Una performance que no fue del agrado de Leonor Varela, también parte del jurado.

La respuesta de Incertum a Leonor Varela

En conversación con LUN, este hombre anónimo que se define como “espiritista teatral”, decidió responder a los comentarios de la intérprete y jurado del programa de Chilevisión.

“No me esperaba una crítica tan fuerte por su parte, pero bueno, es su opinión y es respetable“, expuso en primera instancia.

Sin embargo, acusó que no fue su decisión el hecho de hablar respecto del hermano fallecido de Diana.

“No le obligo, le planteo, o sea, deciden ellos. Yo lo que hago es que te brindo una serie de elementos para que construyas una historia. Yo te brindo la oportunidad y tú decides en quién quieres pensar y lo que quieres decir o no”, explicó.

“No obligo a nadie a nada, incluso ni siquiera salir a participar. Si no quieren participar, pues yo lo acepto totalmente”, enfatizó.

La molestia de Leonor Varela

Según comentó la actriz, quedó “desconcertada e incómoda” por esta experiencia, asegurando que “son cosas demasiado delicadas para tratarlas con esta trivialidad”.

“No tengo duda de que esa persona está con Diana, pero nadie le pidió permiso a ella para hacer esto, ella no dio su consentimiento y para hacer algo así sin consentimiento lo siento como una transgresión. Para mí son cosas sagradas, la muerte de un ser… no me parece“, cerró en su crítica.

Por lo mismo, Varela le dio un rotundo “no” al concursante, mientras que sus otros tres compañeros -incluyendo Diana- otorgaron el “sí” para su clasificación.

Revisa la presentación de Incertum en Got Talent Chile:

Síguenos en