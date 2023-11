“Nos boxeamos”: “Chino” Ríos reveló dura pelea con Pete Sampras tras partido de exhibición

Este viernes 24 de noviembre, Marcelo “Chino” Ríos estará en el panel de Podemos Hablar de Chilevisión, junto a la árbitra Cindy Nahuelcoy, la ex Mekano Romina Sáez y el actor Felipe Izquierdo, con quiénes compartirá en el Punto de Encuentro.

En este capítulo, el ex tenista habló sobre su relación con otros deportistas del tenis, con quiénes también se vio en algunos altercados, como el día en el que John McEnroe lo “echó” del tour de veteranos.

Marcelo “Chino” Ríos y su batalla en contra el mundo de los tenistas

En la entrevista con Julian Elfelbein, Marcelo Ríos se refirió a la reacción sobre el halago que le hizo el tenista argentino Mariano Zabaleta, quien se atrevió a compararlo con el futbolista Leonel Messi.

“Que un argentino lo diga es complicado, sabemos cómo son los argentinos (…) Yo sé que siempre tuvimos partidos muy difíciles, yo creo que me ganó más veces de las que yo le gané a él. Que diga que nunca comparó a nadie con Messi, ser comparado con Messi; que para mí es el mejor deportista de la historia, obviamente es un orgullo y que lo diga, más, un argentino, lo encuentro bonito, bonito gesto, me siento agradecido… Orgulloso que te comparen con Messi”, le confesó a Julián Elfenbein.

También, al ex tenista se le consultó sobre Gastón Gaudio, quién un día comentó “Las noches con el Chino Ríos son muy buenas diez años después”, a lo que Ríos a en su defensa dijo que es un “mitómano”.

“Lo que pasa es que me ponen a mí siempre como que yo soy el hue… que chupo, y el otro no hace ni una hueá. Al final me dejan a mí, pero yo no me acuerdo de haber salido con Gaudio, nunca. Hemos salido a comer, yo me cago de la risa, si es muy simpático. Pero está mal, sigo diciendo que está mal, no está bien de la cabeza”, aclaró.

El día en que Marcelo Ríos casi llegó a los golpes con Pete Sampras

Marcelo Ríos dio detalles sobre el día en que casi llega a los golpes con el ex tenista estadounidense y número 1 del ATP, Pete Sampras, a quién dice considerar “un estúpido”.

“Nada, pelea en el camarín. Casi boxeo, nos boxeamos. En la exhibición que hicimos en Chile (…) Cuando termina el partido me manda a llamar, para hablar conmigo y ahí quedó la grande. No fue por llevarse mal, fue una cosa que me dijo a mí, a mí me molestó, se la hice ver y a él le molestó. Él trató de ser, seguir siendo el Sampras que era antes, que para mí ya no es Sampras que era antes”, detalló.

“Lo que pasó es que, al principio, en la exhibición hay veces que tú arreglas los partidos; tú ganas el primer set, yo el segundo y el tercero lo jugamos mano a mano (…) Le dije ‘Antes, cuando te vine a preguntar qué hacemos, tú me hubieras dicho juguemos un mano a mano, listo y todo bien, pero ahora no me vengas a decir que porque te gané estás enojado”, contó sobre la pelea.

